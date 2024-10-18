Общество

Найденный в Новосокольническом районе самолет передадут на родину его летчика

Найденный в озере Максимовец в Новосокольническом районе самолет передадут на родину его летчика - Героя России Мурада Оздоева. Об этом сообщил председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Telegram-канал главы Новосокольнического района Виталия Соловьёва

«Сегодня состоялась встреча представителей Общественной палаты Псковской области с членом Общественной палаты РФ от Чеченской Республики. На ней присутствовали представитель Общественной палаты Чеченской Республики в Общественной палате России, представители ингушских поисковых объединений. Встреча была связана, прежде всего, с тем знаковым событием, которое прошло вчера в Новосокольниках», - рассказал Александр Седунов.

Общественное объединение «След Пантеры» подняло из озера фрагменты боевого самолета ингушского летчика - Героя России (звание присвоено в 1995 году) Мурада Оздоева.

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«Эти фрагменты были переданы представителям поискового движения Ингушской Республики. Кроме того, мы обсуждали возможные перспективы сотрудничества. Различные проекты патриотической направленности, военно-патриотического воспитания, которые у нас проходят при поддержке правительства Российской Федерации и правительства Псковской области, при поддержке губернатора могут найти продолжение и дополнительный стимул в межрегиональном сотрудничестве. Опыт поискового движения, опыт взаимодействия тоже есть и в Чечне, и в Ингушетии. Это может быть как сотрудничество общественных организаций, так и сотрудничество Общественных палат. Может, просто сотрудничество в различных патриотических направлениях в рамках проведения различных занятий, уроков, мероприятий, посвященных именно патриотическому воспитанию», – добавил Александр Седунов.

Он уточнил, что поднятый самолет уедет на родину героя Российской Федерации, там его установят в мемориальном месте.