Найденный в Новосокольническом районе самолет передадут на родину его летчика

Найденный в озере Максимовец в Новосокольническом районе самолет передадут на родину его летчика - Героя России Мурада Оздоева. Об этом сообщил председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: Telegram-канал главы Новосокольнического района Виталия Соловьёва
«Сегодня состоялась встреча представителей Общественной палаты Псковской области с членом Общественной палаты РФ от Чеченской Республики. На ней присутствовали представитель Общественной палаты Чеченской Республики в Общественной палате России, представители ингушских поисковых объединений. Встреча была связана, прежде всего, с тем знаковым событием, которое прошло вчера в Новосокольниках», - рассказал Александр Седунов.
Общественное объединение «След Пантеры» подняло из озера фрагменты боевого самолета ингушского летчика - Героя России (звание присвоено в 1995 году) Мурада Оздоева.
Он уточнил, что поднятый самолет уедет на родину героя Российской Федерации, там его установят в мемориальном месте.