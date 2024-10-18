Общество

Дмитрий Белюков: Преступления периода фашистской оккупации не имеют срока давности

В День памяти жителей сожжённых деревень, 22 октября, состоялось памятное мероприятие в Краеведческом музее Великих Лук, а также возложение цветов к Вечному огню, сообщается на личной странице депутата Великолукской городской Думы, руководителя местного отделения РВИО, сопредседателя Великолукского городского краеведческого общества Дмитрия Белюкова в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница Дмитрия Белюкова в соцсети «ВКонтакте»

«Вместе с ветеранами, сотрудниками музея, кадетами, учащимися школ города почтили память жертв геноцида в годы Великой Отечественной войны. В период фашистской оккупации на территории Псковской области было сожжено более 5 тысяч деревень, погибло более 70 тысяч мирных жителей. Эти преступления не имеют срока давности», - написал Дмитрий Белюков.

Напомним, что памятные мероприятия вчера прошли в Псковском районе, также здесь состоялся третий слет юнармейцев.

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Кроме того, память жителей сожженных деревень почтили в Псковском музее-заповеднике.