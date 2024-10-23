Общество

Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» продолжается в Псковской области

Второй этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» продолжается на территории Псковской области. Акция продлится до 25 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Традиционно акцию организует управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области во взаимодействии с представителями органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Акция проводится с целью привлечения внимания широкой общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.

Полиция Псковской области призывает граждан проявить бдительность и сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков по телефону доверия УМВД: 59-22-33, а также по телефону дежурной части УМВД России по Псковской области: 66-16-49.

Если необходимо получить информацию по вопросам лечения от наркозависимости и реабилитации, можно обратиться по круглосуточному телефону: 56-60-16 в филиал «Псковский» Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии.

«Помните, что ваша информация может помочь сохранить здоровье и жизни многих людей, а, возможно, и ваших близких!» - добавили в полиции.