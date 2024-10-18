Общество

Псков и Смоленск подписали соглашение о сотрудничестве

Глава города Смоленска Александр Новиков и глава города Пскова Борис Елкин договорились о взаимодействии в различных сферах, включая социально-экономическое развитие, культуру, образование, спорт, развитие гражданского общества, межнациональные отношения и муниципальное управление. Об этом сообщил Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram-канал

«Наша дружба началась этим летом на выставке "Россия" в Москве. А сегодня состоялся первый обмен успешными муниципальными практиками», — отметил Борис Елкин. Он добавил, что Александр Новиков продемонстрировал, как в Смоленске реализуются национальные и инвестиционные проекты, развиваются инженерная инфраструктура, городская среда и туризм.

«Опыт соседей всегда интересен и полезен. Мы заинтересованы в развитии таких контактов, тем более что у Смоленска и Пскова много общего», — заключил Борис Елкин.