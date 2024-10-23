Общество

«Парту Героя» открыли в школе в островской деревне Рубилово

«Парту Героя» в честь земляка Максима Александрова, погибшего при выполнении задач в ходе специальной военной операции, открыли в средней школе №4 в деревне Рубилово Островского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: реготделение партии «Единая Россия»

«Парта Героя» открыта в честь уроженца деревни Рубилово Максима Александрова, погибшего 17 декабря 2023 года на СВО.

На торжественном мероприятии присутствовали заместитель главы администрации Островского района Лариса Иванова, секретарь Островского районного отделения партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Островского района Александр Обризан, начальник управления образования муниципалитета Алексей Васильев, глава сельского поселения «Бережанская волость» Наталья Ладыгина, военный комиссар Островского, Палкинского и Пыталовского районов Алексей Долженко, а также местные жители.

Право открытия «Парты Героя» было предоставлено первому учителю Максима Александрова – Светлане Дмитриевой. «Максим запомнился хорошим учеником и добрым человеком, он навсегда останется нашим небесным защитником!» - сказала педагог.