Общество

Полуфинал фестиваля «Мисс и Миссис Псков» состоится 26 октября в «Акваполисе»

Полуфинал фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2024» пройдет 26 октября в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

После месяца мастер-классов и репетиций с командой проекта полуфиналистки выйдут на сцену, чтобы продемонстрировать свои таланты и стремления, а также побороться за выход в финал.

В рамках программы девушки в категории «Мисс» и леди в категории «Миссис» представят свое дефиле, расскажут о себе, своей семье и увлечениях. На сцену выйдут 33 полуфиналистки проекта, готовые показать все, на что они способны.

Начало мероприятия в 16:00, вход свободный.

Напомним, что финал фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2024» состоится 23 ноября в спортивно-развлекательном парке «Простория», где почетным гостем станет звезда из Санкт-Петербурга МС Zhan.