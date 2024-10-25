Общество

Михаил Ведерников: Для Псковской области работа таможни имеет принципиально важное значение

Работников и ветеранов таможенной службы с профессиональным праздником поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Губернатор подчеркнул, что каждый день сотрудники таможни несут непростую службу, контролируя торговые потоки через государственную границу, ведя активную работу по предотвращению внешнеэкономических преступлений, а также пресекают попытки контрабанды и развивают таможенную инфраструктуру.

Для Псковской области, обладающей приграничным статусом, эти задачи имеют первостепенное значение, заметил Михаил Ведерников и добавил, что работа таможенных органов способствует укреплению экономики региона, развитию международных торговых отношений и защите граждан от контрафактной и опасной продукции.

«Сегодня, в условиях введённых против нашей страны санкций и ограничений, вам постоянно приходится сталкиваться с новыми вызовами и оперативно перестраивать свою работу. Это требует высокого профессионализма, порядочности, честности и дисциплинированности», – обратил внимание губернатор.

Глава региона выразил благодарность за ответственное отношение к делу, добросовестность и самоотдачу сотрудников. Он уверен, что благодаря высокой квалификации и безукоризненному исполнению своих обязанностей все поставленные перед таможенными органами задачи будут успешно выполнены.

В завершение своего обращения Михаил Ведерников пожелал таможенникам крепкого здоровья, успехов в работе и всего самого наилучшего.