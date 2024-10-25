Общество

Семья из Пскова стала лучшей студенческой семьей в конкурсе «Молодая семья Союзного государства»

На форуме молодых семей «Одно государство – одна семья» определили победителей конкурса «Молодая семья Союзного государства». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службы РТУ МИРЭА.

В номинации "Студенческая семья" первое место заняли Михаил Григорьев, инженер-метролог ООО «Акватехника» и студент Псковского государственного университета (Россия), и Анна Григорьева, специалист общероссийского движения детей и молодежи "Движение Первых" Псковской области и студентка Псковского госуниверситета (Россия).

Лауреатами конкурса «Молодая семья Союзного государства» стали Денис и Юлия Вераксы из Гомельской области Беларуси, проживающие в деревне Борисковичи Мозырьского района.

В мероприятии приняли участие 18 молодых семей из России и Беларуси в возрасте от 18 до 35 лет. Программа форума включала практические занятия и сессии с экспертами по вопросам семьи, психологии и права, а также экскурсионные и развлекательные мероприятия. Форум проводился на площадке МИРЭА - Российского технологического университета.



В ходе форума подвели итоги конкурса на звание «Молодая семья Союзного государства» в четырех номинациях:



- "Многодетная семья": Сергей Порхунов, специалист по комплексному обслуживанию зданий ООО «Авиценна» (Нижний Новгород), и Дарья Порхунова, экономист ГБУЗ НО «Клинический диагностический центр».



- "Семья на селе": Виталий Вишневский, индивидуальный предприниматель (Беларусь), и Александра Вишневская, учитель-дефектолог ГУО "Средняя школа №1 (Беларусь).



- "Семья-хранитель традиций": Денис Гаврин, сотрудник УВД Брестского облисполкома (Беларусь), и Екатерина Гаврина, провизор-технолог УЗ «Брестская городская больница 1» (Беларусь).

- "Студенческая семья": Михаил Григорьев, инженер-метролог ООО «Акватехника» и студент Псковского государственного университета (Россия), и Анна Григорьева, специалист общероссийского движения детей и молодежи "Движение Первых" Псковской области и студентка Псковского госуниверситета (Россия).



Форум стал площадкой для обмена опытом и укрепления связей между молодыми семьями двух стран. Общественный форум «Одно государство — одна семья» проводится в России уже во второй раз. Основная цель мероприятия — поддержка и сохранение семейных ценностей, духовных и нравственных традиций в семейной жизни, профилактика семейных конфликтов, а также укрепление дружбы среди молодых семей Союзного государства. Впервые такие семьи собрались вместе в 2021 году в Нижнем Новгороде.