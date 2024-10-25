Общество

Экологический слёт «ПсковЭко» состоится 8 ноября

В Пскове состоится второй экологический слёт «ПсковЭко», организованный Псковским городским молодёжным центром, 8 ноября. Это мероприятие станет погружением в мир экологии для молодых жителей Пскова и Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

С 14:00 до 18:00 участники смогут познакомиться с лучшими экологическими практиками региона и узнать, как вести более экологичный образ жизни. В программе предусмотрены интерактивные площадки, образовательные сессии с участием экспертов из Пскова, а также экологические мастер-классы. Кроме того, будет возможность попробовать себя в игре виртуальной реальности.

Чтобы принять участие в слёте, необходимо пройти предварительную регистрацию. В день мероприятия важно иметь с собой многоразовые кружки или термосы и надеть белые носки или обувь с белой подошвой. Участие в мероприятии абсолютно бесплатное.

Отметим, слёт пройдёт в пространстве виртуальной реальности Another world по адресу: улица Металлистов, 25а.