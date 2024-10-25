Общество

Инспектор Псковской таможни уволен в связи с утратой доверия

По иску Псковского транспортного прокурора был уволен инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля многопрофильного автомобильного пункта пропуска Убылинка Псковской таможни. Увольнение связано с утратой доверия после выявленных нарушений, которые имели место в период с ноября по декабрь 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Как стало известно, инспектор не принял мер к урегулированию конфликта интересов и совершил незаконные операции с транспортными средствами, перемещенными по процедуре временного ввоза на таможенную территорию ЕАЭС. В результате данные автомобили не были вывезены из России, и государству был причинен ущерб на сумму 8,5 млн рублей.

Следственным органом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). При этом инспектор таможни уволился по собственному желанию. Однако, не согласившись с основанием своего увольнения, прокуратура направила в суд иск с требованием изменить формулировку на «увольнение в связи с утратой доверия».

Суд удовлетворил требования прокуратуры, и теперь увольнение инспектора будет квалифицировано с учетом утраты доверия.