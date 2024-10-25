Общество

Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Кому нужен «Белочкин хуторок»?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «ГорДозор», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В псковском микрорайоне Овсище силами неравнодушных граждан организовали мини-сквер «Белочкин хуторок». Инициативу поддержали в администрации города, и после непродолжительных работ локация была открыта на радость публике. На тот ли результат рассчитывали местные жители? Какова судьба этого сквера в обозримом будущем? И как нужно подавать пример самоорганизации?

Эти и другие вопросы сегодня обсудят ведущие программы «ГорДозор» Андрей Николаев и Николай Мельков.