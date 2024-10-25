Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Можно ли оскорблять депутатов, почему дорожают продукты и будущее псковской авиации

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Основные темы, которые обсудят ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:
- Забрать в Псков: депутат Госдумы Александр Борисов выступил с предложением забрать памятник знаменитому полководцу, который хотят снести в Прибалтике.
- Градусы с ограничениями – губернатор внес в областное Собрание законопроект об ограничении продажи алкоголя.
- Больше и чаще – власти заявляют об увеличении авиарейсов «Псков-Москва».
- Закрома полные, а продукты дорожают – почему?
- Нужно ли отменить уголовную ответственность за оскорбление депутатов?
Подробно о политике поговорим с нашим политическим обозревателем, главным редактором ПЛН Александром Савенко.
Телефон прямого эфира – 56-73-72.
Трансляция завершена