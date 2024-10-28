Общество

Ирина Иванова: Профсоюз — это хороший инструмент поддержки работников

Профсоюзы - отличный инструмент для поддержки трудящихся, который помогает сделать трудовую жизнь более легкой и интересной, заявила председатель Псковской областной организации Профсоюза работников связи России Ирина Иванова в интервью Псковской Ленте Новостей.

- Расскажите, как вы пришли в профсоюз, с чего началась ваша профсоюзная деятельность?

- Я пришла в профсоюз, потому что я такой человек, который хочет, чтобы все было хорошо. Люблю людей, люблю делать добро, умею объединять и разговаривать с людьми. Порой достаточно просто поговорить с человеком, чтобы снять напряжение ситуации. Профсоюз - это именно та организация, которая поддерживает своих сотрудников в любой ситуации, помогает сделать нашу жизнь немного легче, более интересной, чтобы работники могли воспринимать работу не только как трудодень, но и чтобы они думали, что есть за их плечами профсоюз, который всегда может поддержать их в работе и в любом мероприятии. Поэтому, обладая соответствующими качествами, я и пришла в профсоюз.

- В нескольких словах опишите ваш профсоюз, кто в него входит и много ли там членов?

- Профсоюз работников связи России - это один из первых профсоюзов в нашей стране. История его начинается с 1905 года. И в следующем году профсоюз будет отмечать 120-летний юбилей. Профсоюз работников связи отличает системный подход, в наш профсоюз входят такие крупные российские организации, как Почта России, Ростелеком, Российская телевизионная и радиовещательная сеть. На территории Псковской области в нашей структуре также состоит Псковская городская телефонная сеть. В общей сложности на территории региона профсоюз связи объединяет более 2 000 работников. Системность нашего профсоюза характеризует единое действие коллективных договоров, принятых в организациях, во всех филиалах организаций на территории всей Российской Федерации.

- Чем отличается работа профсоюза на момент начала вашей работы и сейчас?

- Организации нашего профсоюза – это организации непрерывного действия, поэтому стабильность нашей работы как профсоюзной организации – это важно. Сохранение социальных гарантий членов профсоюза, поддержание сотрудников – это была и будет наша задача. Стабильность нашей организации подтверждает сохранение и прирост процента численности членства ежегодно.

Основная наша работа – по контролю за исполнением коллективного договора и обусловленных им условий. Сейчас Почта России начала подготовку к коллективным переговорам. Собираются мнения всех региональных профсоюзных организаций о продлении действующий условий и введении новых социальных гарантий. Очень надеюсь, что Почта России возобновит в коллективном договоре поздравления сотрудников с юбилейными датами стажа работы. Сейчас к юбилею самого сотрудника по коллективному договору выплачивается выплата в размере оклада. Мне кажется, было правильным поощрять сотрудников с такими датами работы на почте как 15, 20 и более лет. Это достойно оценивает труд сотрудника и его приверженность своей работе. Мы считаем, что должны быть созданы условия, в которых вновь приходящие сотрудники могут быть замотивированы на более долгую, стабильную работу в организации.

- Какие, может быть, есть актуальные проблемы в профсоюзе?

- Мне кажется, это касается всех направлений производства и деятельности – цифровизация производственных процессов, которая полностью не заменяет ручной труд, но делает его более квалифицированным. В связи с этим текучка кадров в организациях. Хотя, например, в Почте России готовы брать и обучать сотрудников на месте. В компании работают корпоративный университет.

- В чем главные достижения вашего профсоюза за время вашей работы?

- Главным нашим достижением считаю общую системную работу не только внутри каждой организации, но и между членами профсоюзов всех организаций. Мы вместе занимаемся спортом, ходим в театры и на концерты, проводим совместные интегрированные мероприятия, ездим на совместные экскурсии, готовимся к профессиональным праздникам, делимся опытом. Мы не боимся не решить какой-то вопрос члена профсоюза, потому что чувствуем поддержку со стороны каждого из председателей первичных профсоюзных организаций профсоюза связи в нашем регионе. Мне кажется, стабильность — это хорошее качество. Я считаю, что сохранение профсоюзного членства в течение нашей работы — это тоже ее показатель.

- Расскажите про Год семьи с точки зрения профсоюзов. В каких мероприятиях участвуете помимо основной деятельности?

- В Год семьи мы постарались максимально объединить работу и семьи наших сотрудников. Были организованы экскурсии для членов профсоюза с членами их семей в уголки нашей области и дружественное с нами государство Белоруссия. Организуется отдых с семьями на наших туристических и санаторных базах. Проводятся совместные семинары, на одном из которых мы представили правовой кейс о правах работников с семейными обязательствами.

- Были случаи у работников, в которых профсоюз им помог восстановить справедливость, добиться каких-то выплат или еще какой-то помощи?

- В судебном порядке в принципе нет. В основном мы всегда в диалоге с работодателями. Для этого профсоюз и существует.

- Скажите, оказываете ли вы поддержку членам профсоюзов, которые находятся в зоне СВО или в Курской области?

- Профсоюз на протяжении всего времени проведения специальной военной операции помогает сотрудникам связи, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Постоянно открыт и действует расчетный счет, на который каждый работник может перечислить денежные средства в поддержку коллег в районах, которые подвержены обстрелам, и несмотря ни на что все равно несут свою трудовую вахту. Как я уже сказала, наши организации связи – это организации непрерывного действия.

- И в заключение: что нужно рабочему человеку для полного счастья?

- Для простого человеческого счастья должна быть стабильная работа и стабильный заработок, с которым ты будешь уверена, что семья твоя будет сыта, одета и здорова. Счастье – это когда дома и на работе все хорошо.

Беседовал Андрей Николаев