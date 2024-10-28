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АГО? Ого!

29.10.2024 12:36|ПсковКомментариев: 0

В Пскове начинают действовать требования к архитектурно-градостроительному облику зданий. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера изучила принятый местными властями документ и поговорила с экспертами в поисках ответа на вопрос, как новые правила повлияют на вид городских улиц.

 

Другие правила

На днях глава Пскова Борис Елкин опубликовал пост, заставивший подписчиков протереть глаза и прочитать написанное снова.

«Продолжаем работу по созданию качественной, безопасной и гармоничной городской среды. Теперь застройщики перед строительством или реконструкцией зданий обязаны согласовывать их облик, - сообщил Борис Елкин. - Требования касаются выбора отделочных материалов, цветового оформления, подсветки, остекления, доступности для маломобильных граждан, а также соблюдения принципа «Двор без машин», когда исключается заезд транспорта на дворовую территорию. Так новые дома будут сочетаться с существующей застройкой, а город станет более комфортным и привлекательным для жителей и туристов».

Согласование фасадов новостроек? Отсутствие во дворах парковок? Как это возможно?

Все это теперь записано в Правилах землепользования и застройки. Соответствующие изменения в прошлую пятницу, 25 октября, приняли депутаты Псковской городской Думы. Требования относятся к капитальному строительству и реконструкции зданий и не затрагивают частное индивидуальное строительство. Касаются они многоквартирных домов и общественных зданий. Для двух этих типов построек требования во многом пересекаются, разве что при строительстве последних надо сразу предусмотреть место под вывески и следить за тем, чтобы освещение витрин не выбивалось из общей концепции.

Нет смысла перечислять все пункты документа. Остановимся на нескольких самых интересных.

Про клямеры и клинкеры

При возведении новых зданий теперь придется учитывать структуру окружающей застройки. Входы в коммерческие помещения жилых домов смогут располагаться только с внешней стороны. Прописаны требования безбарьерного входа с улицы в подъезд и из подъезда в лифты. Балконы и лоджии должны быть остеклены с первого до последнего этажа, то есть больше никакой разноголосицы на фасадах новостроек. Решительное «нет» говорит документ и глухим металлическим дверям в подъезды: двери должны быть остеклены не менее, чем на 70%.

Наибольший резонанс вызвал прописанный в документе принцип «Двор без машин».

«"Двор без машин" - это, территория, являющаяся частью придомовой территории, прилегающая к многоквартирному жилому дому, с расположенными на ней элементами благоустройства, - поясняют составители требований, - том числе с детскими площадками, местами для отдыха, зелеными насаждениями и иными объектами благоустройства и общественного пользования, на которой не допускается проезд какого-либо автотранспорта, за исключением автомобилей специальных служб».

Разные элементы благоустройства во дворе должны быть расположены на одном уровне. А проезды, велодорожки и тротуары разграничены, например, декоративным кустарником.

Палитры разрешенных цветов нет, но застройщику придется учитывать цвета в окружающем новый дом пространстве. Если фасады выкрашены в несколько цветов, то один из них должен быть основным, не больше двух — вспомогательными и не больше трех — для акцента.

При отливании плит для панелей можно использовать не более двух видов фактур. Приведен список конкретных отделочных материалов. Отныне в Пскове можно использовать только облицовочный керамический или клинкерный кирпич, железобетонные стеновые панели, облицовочные навесные конструкции, архитектурный бетон, керамогранит (толщиной не менее 10 мм), фиброцементные панели, натуральный камень, бетонную плитку, силикатный кирпич. Первые три этажа запрещено отделывать керамогранитом с креплением на видимых клямерах. Также застройщик сразу должен подумать об архитектурной подсветке здания.

Уступки

Теперь о кондиционерах. Приведем прямую цитату: «Для размещения наружного блока кондиционера должны предусматриваться специально выделенные конструктивные и инженерные элементы (встроенные ниши, наружные конструктивные корзины с обязательным устройством защитных, маскирующих экранов для кондиционеров в плоскости фасада и скрытой сопровождающей проводкой по внутреннему контуру жилых помещений). Для размещения наружного блока кондиционера допускается использования балкона, лоджии в случаях комплексного решения размещения оборудования». То есть кондиционеры вешать можно, но осторожно. Если застройщик не предусмотрел нишу, то прятать наружный блок следует в корзину с маскирующим экраном.

Пункт о кондиционерах ярко иллюстрирует работу, проделанную над документом. Шла она многие месяцы с привлечением всех заинтересованных сторон. Не единожды проходили встречи с застройщиками.

«Требования обсуждались несколько раз в присутствии главного архитектора области Евгения Шапкина, главы города Бориса Елкина, его заместителя Ирины Ивановой. Честно говоря, благодарен администрации, что прислушались к мнению застройщиков, - делится своим взглядом Олег Товстик, генеральный директор ООО «ЛУГ-Девелопмент». - Были вещи, которые, на наш взгляд, очень сильно ограничили бы строителей. Например, предлагалось, что на фасадах у каждой квартиры обязательно должна быть ниша для кондиционера. Представьте в доме десятки ниш глубиной почти метр? Во-первых, как такую панель произвести? Во-вторых, внутри квартиры будут какие-то выступы в стене, а снаружи огромные дыры, которые надо сеткой закрывать, они будут пачкаться. Какая красота в этом? К просьбам застройщиков администрация прислушалась. Где-то нам шли на уступки, где-то мы двигались. Итоговый вариант нас удовлетворяет».

Сомнения у застройщика вызывает пункт о дворах без машин. По действующим правилам, количество квартир в доме связано с размерами земельного участка вокруг него и числом парковочных мест, которое может там поместиться. По смыслу документа получается, что парковку можно размечать только с внешней стороны здания. Меньше паркинг – меньше квартир – дороже каждая из них. Однако эта логика ломается в свете последних инициатив «этажом выше». С принципом «Двор без машин» Псков уже сейчас опережает федеральный тренд. На прошлой неделе стало известно, что Минстрой, Минтранс и МВД совместно готовят корректировку нормативной базы, предполагающую гибкий подход к числу парковочных мест у жилых домов. В каждом конкретном случае оно станет индивидуальным и будет привязано к дорожной ситуации вокруг застройки. Предполагается, что количество машиномест будет снижено, больше жителей новостроек пересядут на общественный транспорт. Развитие получат платные парковки, в том числе многоуровневые и подземные. В конце концов, каждый автомобилист, покупая машину, должен будет сам озаботиться местом ее прикола, а не пользоваться для этого общей (и оплаченной вскладчину при покупке жилья) средой с соседями. То есть дворы-парковки должны уйти в прошлое.

Дальше что?

Внедрение в Пскове требований к архитектурно-градостроительному облику зданий тоже основано на федеральных установках. Необходимость утверждения муниципалитетами таких требований в прошлом году была внесена в Градостроительный кодекс.

Исполнение требований пойдет по тому же пути, по какому шло внедрение дизайн-кода для вывесок.

«Теперь разрабатывается административный регламент по оказанию муниципальной услуги, - говорит о предстоящей работе Александр Пронин, начальник управления по градостроительной деятельности городской администрации. - Застройщики будут подавать в администрацию комплекс документов на согласование облика зданий. Начнет работу соответствующая комиссия, состав которой сейчас формируется. Каждый проект будем рассматривать индивидуально».

Главное, что получат город и горожане: облик возводимых зданий перестанет быть сюрпризом, вкус застройщика в меньшей степени будет влиять на внешний вид его домов. Городская среда, в конечном счете, станет более гармоничной.

Нет сомнений в том, что после обкатки в Пскове подобные требования появятся и в других муниципалитетах, включая Псковский район, где застройщики ведут наиболее активную деятельность. Так уже было с вывесками. Принятый для них в Пскове дизайн-код сначала вызвал даже противодействие части предпринимательского сообщества. Да и не все сразу поняли, как новой системой пользоваться. Однако постепенно дело пошло на лад, город очистился, и теперь самый отъявленный скептик подтвердит: с новыми вывесками в Пскове будто стало свободнее дышать. Так что и архитектурно-градостроительный облик зданий вскоре будет регламентирован во всех округах и районах. Но для начала надо дождаться первых примеров в Пскове.

Юлия Магера

Теги: #городская среда #архитектура
Источник: Псковская Лента Новостей
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