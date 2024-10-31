В праздничные дни меняется режим работы псковской бани «Гельдт»

В понедельник, 4 ноября, в бане «Гельдт» в Пскове пройдет мужской день с 12:00 до 22:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации комплекса.
Фото: «Гельдт | Ресторан | Баня в Пскове» / «ВКонтакте»
А 5 ноября, во вторник, баня будет закрыта на санитарный день для проведения профилактических работ и обеспечения чистоты и безопасности для посетителей.
Напомним, режим работы комплекса:
За исключением 4 и 5 ноября, мужские дни в «Гельдте» проходят во вторник, четверг, пятницу и воскресенье. Среда и суббота - женские дни.
Каждые 1,5 часа пар-мастера бани проводят коллективную программу парения «Вкусный пар»:
Дети до 6 лет могут посещать баню бесплатно. А для пенсионеров в будние дни до 16.00 действует специальное предложение.