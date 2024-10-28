Общество

Николай Рассадин: В Пскове есть вполне приличные архитекторы

Ситуацию, которая разворачивалась в рамках архитектурного конкурса по благоустройству территории бывшего рынка «Фавор» в Пскове, прокомментировал директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин в эфире авторской передачи «Кузница» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Мы видели, что там должны быть гостиничный и торговый комплексы и общественное пространство. Это было в едином комплексе. Это все решается с помощью архитекторов. 4 года назад мы провели архитектурный конкурс, были представлены 4 проекта от 4 команд и объявлен победитель. Было много интересных предложений, мне много что понравилось. Это не проблема, на самом деле. У нас есть вполне приличные архитекторы, которые имеют свою точку зрения на развитие этого пространства, и они эту точку зрения высказали перед общественностью», - сказал Николай Рассадин.

Он также добавил, что в жюри конкурса входили достаточно авторитетные люди из архитектурного сообщества.