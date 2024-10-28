Общество

Выдача удостоверений многодетной семьи начнется в Псковской области с 1 ноября

Готовность региона к выдаче удостоверений многодетным семьям проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с председателем регионального комитета по социальной защите Ольгой Евстигнеевой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«С 1 ноября в Псковской области начнется выдача удостоверений многодетной семьи. В регионе зарегистрировано порядка 7,5 тысяч многодетных семей», — сказал Михаил Ведерников.

В настоящее время региональный Комитет по социальной защите подготовил для выдачи 10 тыс экземпляров удостоверений. «Сложностей нет. Мы проведем очное заседание директоров центров социального обслуживания, где предоставим инструкции по заполнению и выдачи удостоверения», — сообщила Ольга Евстигнеева.

Тем семьям, кто уже находится на обслуживании в органах социальной защиты, для получения удостоверения необходимо подать заявление и принести фотографии. Если семья не состоит на учете, то нужно донести подтверждающие документы, объяснила председатель профильного комитета.

Кроме того, в Псковской области продолжают тестировать возможности цифрового удостоверения многодетной семьи. QR-код, который предоставляется через личный кабинет Госуслуг, может использоваться наравне с бумажным удостоверением для подтверждения статуса многодетной семьи. Глава региона отметил удобство данного способа.

Ольга Евстигнеева также рассказала об участии делегации региона во Всероссийском совещании руководителей органов опеки и попечительства. По данным статистической отчетности Минпросвещения России, Псковская область по итогам прошлого года признана одним из лидеров в сфере усыновления детей. Регион занял второе место вслед за Московской областью среди всех субъектов страны. В прошлом году в Псковской области усыновили 33 ребенка.

Еще одно важное событие социальной сферы, о котором зашла речь на рабочей встрече, — участие псковских детей в первом открытом фестивале экологической культуры и искусства «Тебе вручаются крылья». На нем будут представлены самые разные творческие выступления воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В отборочном туре приняли участие 17 воспитанников из разных социальных учреждений региона, семь отправились в Санкт-Петербург, чтобы представить Псковскую область в финале, рассказала Ольга Евстигнеева.

В завершение встречи губернатор проконтролировал исполнение поручений после посещения Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов. Ольга Евстигнеева доложила, что в учреждение приобрели автобус, ожидается поставка инвентаря и тренажеров для спортивной площадки.