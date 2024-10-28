Общество

Архитектор Юрий Ширяев предложил поставить на Четырех углах «Черный квадрат»

Территория на Четырех углах в Пскове ждет обновления. Свою концепцию благоустройства территории предлагает, в частности, псковский архитектор Юрий Ширяев. В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей автор проекта рассказал, что его концепция нацелена на создание новой городской среды, где жители смогут комфортно жить и проводить время. Основное внимание уделено формированию торговых рядов на Рижском проспекте.

Визуализация: Юрий Ширяев

Проект благоустройства территории на Четырех углах был сделан в рамках заказа. По словам архитектора, разработка заняла два года. Два года назад он участвовал в конкурсе, в котором занял первое место.

Основное внимание в проекте уделено созданию торговых рядов, которые будут формироваться вдоль Рижского проспекта. По словам Юрия Ширяева, проспект мог бы обрести новый квартал, где жители и гости города смогли бы комфортно прогуливаться под навесом, не опасаясь дождя, и наслаждаться атмосферой магазинов и бутиков.

Особое внимание архитектор уделил клубному центру, который является доминирующим элементом всего проекта. «Там есть местечко, которое называется “клубный центр”. Он доминирует, он с башней, он легко может превратиться, например, в тот же малый зал филармонии. Это концепция, и в рамках этой концепции возможны всякие пожелания и изменения», – пояснил Юрий Ширяев.

Кроме торговых рядов, в проекте предусмотрена гостиница на улице Петровской, летние и зимние кафе. Также в концепцию включен угловой участок, который станет частью «Европарка». Еще одна любопытная часть проекта - арт-объект под названием «Тень черного квадрата». Он представляет собой четыре металлические пластины, в каждой из которых вырезаны отверстия разного диаметра. По задумке, раз в году, 23 февраля, в день рождения российского художника Казимира Малевича, полуденная тень этого объекта совместится с проекцией тени на тротуаре, образуя тот самый «Черный квадрат».

Напомним, ранее вопрос о том, что будет на Четырех углах вместо снесенного рынка «Фавор», рассмотрели в авторской программе Любови Кузнецовой «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).