Александр Братчиков: Необходимо концентрировать медкадры на юге и севере области

Основные высококвалифицированные медицинские кадры необходимо сконцентрировать в двух крупнейших клинических центрах Псковской области. Таким мнением в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей поделился заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков.
Парламентарий отметил необходимость создания полноценных, больших клинических центров, которые смогут оказывать высококачественные услуги именно для всей области. По словам депутата, отдельные операции намного проще будет сделать в клинике, нежели в маленьких медицинских учреждениях.
«Нужно максимально сосредоточить высококвалифицированные кадры, скажем, на юге, на севере области, что позволит более эффективно оказывать медицинскую помощь», - пояснил он.
По словам Александра Братчикова, главной проблемой районных больниц является нехватка кадров. Молодые специалисты не хотят оставаться в удаленных муниципалитетах из-за ограниченных возможностей для образования и развития детей.
«Молодые семьи стремятся оседать в более развитых населенных пунктах, где они могут получить необходимые услуги», — рассказал Александр Братчиков.
Депутат также отметил, что в Псковской области уже существуют областная больница и ее филиал в Великих Луках, и предложил сосредоточить ресурсы и оборудование в этих учреждениях для оказания сложной медицинской помощи.
Ранее проблемы и пути решения дефицита медицинских кадров в формате круглого стола обсудили депутаты, члены Молодёжного парламента, студенты и преподаватели медицинских образовательных организаций, представители отраслевого профсоюза.