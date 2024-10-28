Общество

Александр Братчиков: Необходимо концентрировать медкадры на юге и севере области

Основные высококвалифицированные медицинские кадры необходимо сконцентрировать в двух крупнейших клинических центрах Псковской области. Таким мнением в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей поделился заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков.

«Мы наблюдаем урбанизацию, и население в районах уменьшается. Содержать большие клиники в каждом районе становится экономически нецелесообразно. Создаются межрайонные поликлиники, которые объединяют несколько районов, потому что содержать в каждом районе поликлинику, во-первых, очень дорого, а во-вторых, у нас нет столько пациентов, во многих районах, насколько рассчитаны были изначально поликлиники», — отметил Александр Братчиков.

Парламентарий отметил необходимость создания полноценных, больших клинических центров, которые смогут оказывать высококачественные услуги именно для всей области. По словам депутата, отдельные операции намного проще будет сделать в клинике, нежели в маленьких медицинских учреждениях.

«Нужно максимально сосредоточить высококвалифицированные кадры, скажем, на юге, на севере области, что позволит более эффективно оказывать медицинскую помощь», - пояснил он.

По словам Александра Братчикова, главной проблемой районных больниц является нехватка кадров. Молодые специалисты не хотят оставаться в удаленных муниципалитетах из-за ограниченных возможностей для образования и развития детей.

«Молодые семьи стремятся оседать в более развитых населенных пунктах, где они могут получить необходимые услуги», — рассказал Александр Братчиков.

Депутат также отметил, что в Псковской области уже существуют областная больница и ее филиал в Великих Луках, и предложил сосредоточить ресурсы и оборудование в этих учреждениях для оказания сложной медицинской помощи.

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Ранее проблемы и пути решения дефицита медицинских кадров в формате круглого стола обсудили депутаты, члены Молодёжного парламента, студенты и преподаватели медицинских образовательных организаций, представители отраслевого профсоюза.