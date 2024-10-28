Общество

Жители Псковской области могут стать участниками уникальной выставки-форума БИОТ

28-я Международная специализированная выставка-форум «Безопасность и охрана труда» пройдет с 10 по 13 декабря в Москве на территории выставочного центра «Крокус Экспо». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Изображение: комитет по молодежной политике Псковской области

Как сообщили организаторы форума, главной целью «БИОТ 2024» станет поиск практических решений обеспечения безопасности в условиях новых рисков для сохранения трудовых ресурсов и здоровья населения страны.

«Крокус Экспо», известный как самая технологичная, доступная и просторная выставочная площадка, станет местом проведения БИОТ в этом году благодаря распоряжению президента Российской Федерации. Здесь состоится экспозиция и насыщенная деловая программа, включающая более 100 дискуссий, конференций, круглых столов, сессий и презентаций, которые пройдут на новом, более высоком уровне.

Участие в БИОТ абсолютно бесплатное.

Напомним, в 2023 году на выставке БИОТ свою продукцию представила 361 компания из 12 стран мира, а количество экспертов и специалистов, посетивших мероприятия, достигло 31 873 человек.