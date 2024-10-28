Общество

Льва Шлосберга* оштрафовали на 30 тысяч рублей за пост без плашки иноагента

Псковский городской суд 30 октября оштрафовал заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* по делу об административном правонарушении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что Лев Шлосберг* разместил в социальной сети «ВКонтакте» под своим именем информационный материал, не указав статус иноагента (часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ).

Суд признал Льва Шлосберга* виновным и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.

Ранее сообщалось, что Льва Шлосберга* подозревают в нарушении российского законодательства об иностранных агентах. В связи с этим прошли обыски в офисе псковского «Яблока» и в доме политика.

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*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов