Общество

МТС начала предупреждать псковичей о телефонном мошенничестве во время разговора

МТС начала предупреждать псковичей о телефонном мошенничестве во время разговора. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в компании, во время телефонного разговора с потенциальным мошенником абонент получает голосовое предупреждение. Услуга доступна в сервисе «Защитник» через приложение Мой МТС.

Функция «Безопасный звонок» предназначена для снижения рисков, связанных с мошенническими звонками. Искусственный интеллект на основе Big Data МТС анализирует разговор, выявляя признаки мошенничества. В случае, если ИИ замечает подозрительную активность, он предупреждает принявшего звонок абонента голосовым уведомлением о потенциальной угрозе. Далее абонент самостоятельно принимает решение о продолжении разговора. Безопасный звонок определяет большинство мошенников в течение первой минуты разговора. Пилотный проект новой функции был запущен в Москве в мае 2024 года.

По данным МТС, с начала года было заблокировано более 14 миллионов нежелательных звонков псковичам, из которых более 6 миллионов спам-вызовов пришлось на летние месяцы. Чаще всего телефонные мошенники представляются сотрудниками сотовых операторов (78%), сотрудниками социальных, пенсионных и налоговых служб (9%), а также сотрудниками банков (5%) и других ведомств. Самая высокая активность телефонных звонков от злоумышленников приходится на будние дни с 14:00 до 16:00. Реже всего такие звонки поступают в выходные дни вечером.