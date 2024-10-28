Общество

Россельхознадзор с начала года проконтролировал отгрузку почти 12 тысяч тонн рапса от псковских производителей

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора проконтролировало отгрузку 11,7 тысячи тонн рапса от сельхозпроизводителей Псковской области с начала 2024 года. Семена были отправлены в Республику Беларусь (3,3 тысячи тонн) и Калининградскую область (8,4 тысячи тонн). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Для проверки карантинного состояния продукции были отобраны пробы, которые отправили на лабораторные испытания в Санкт-Петербург. Результаты показали отсутствие карантинных вредителей.

На основании заключений о фитосанитарном состоянии было выдано 256 фитосанитарных сертификатов.