Общество

За неделю в Псковской области выявлено более 4 тысяч случаев ОРВИ

С 21 по 27 октября в Псковской области выявлено 4 018 случаев ОРВИ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Доля детей до 14 лет среди заболевших – 51,7%. В городе Пскове зарегистрировано 1868 случаев ОРВИ, или 46,5% от общего количества по региону. За неделю госпитализировано 28 человек с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, ровно столько же, сколько на предыдущей неделе.

Зарегистрировано 75 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Количество внебольничных пневмоний за неделю — 289. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями остается на уровне среднего многолетнего показателя. Зарегистрировано 42 случая.