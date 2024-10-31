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Общество

Дарья Лантратова: Псковички хотят быть более самостоятельными

31.10.2024 16:20|ПсковКомментариев: 0

Уроки самообороны для женщин, которые будут давать в Пскове, актуальны, поскольку в современных условиях девушки хотят становиться более самостоятельными. Такое мнение выразила заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», сенатор Дарья Лантратова, которая 31 октября посетила зал единоборств имени Героя России Дениса Дементьева в Пскове.  

Дарья Лантратова отметила, что в условиях современности и с учетом географического положения Псковской области женщины стремятся быть более активными и самостоятельными. «Сегодня сюда приходит много женщин, которые хотят научиться защищать себя и своих близких. Дай Бог, чтобы эти навыки не пригодились, но, по крайней мере, они будут спокойны за себя и свои семьи», — сказала она. 

Программа, запущенная «Женским движением Единой России», уже охватила более 10 тысяч человек по всей стране. Многие участницы курсов активно занимаются волонтерской работой, помогают в госпиталях и в зоне специальной военной операции.

Дарья Лантратова отметила, что среди участниц программы много женщин из семей участников специальной военной операции. «Они находят в себе силы жить и передавать память о подвигах своих защитников детям и всей стране», — сказала сенатор, подчеркнув важность поддержки и помощи женщинам в их стремлении найти новые смыслы и цели в жизни.

Добавим, сегодня в спортивном зале имени Героя России Дениса Дементьева в Пскове состоялся запуск новой программы по обучению навыкам самозащиты.

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Теги: #самооборона
Источник: Псковская Лента Новостей
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