Общество

Псковские приставы организуют викторину и разыграют билеты в театр

В преддверии Дня судебного пристава, который отмечают 1 ноября, в управлении Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области проведут викторину. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Цель викторины: проверить знания псковичей о работе судебных приставов и повысить осведомлённость об их роли в правовой системе.

Правила: участникам задаются вопросы, на которые они должны ответить. Победителем становится участник, набравший наибольшее количество правильных ответов. Победитель получит два билета на спектакль «Соседи», который пройдет 12 ноября. Вопросы будут публиковать тут.