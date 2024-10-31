Общество

Дарья Лантратова: Уроки самообороны для псковичек будем масштабировать на другие регионы

Опыт Псковской области по организации уроков самообороны для женщин будет поддержан «Женским движением Единой России». Кроме того, эта практика может быть тиражирована на другие регионы, заявила заместитель секретаря Генсовета «Единой России», сопредседатель общественного Совета федерального партийного проекта «Женское движение Единой России» Дарья Лантратова, которая 31 октября посетила зал единоборств имени Героя России Дениса Дементьева в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы сегодня познакомились с девочками. Действительно, горят глаза, они с огромным удовольствием приходят сюда, занимаются спортом. Поэтому, конечно, наше "Женское движение" будет этот проект поддерживать. Постараемся масштабировать и распространить эту практику и на другие регионы нашей страны, потому что, действительно, это очень востребованная, важная и нужная тема», – подчеркнула Дарья Лантратова.

Напомним, сегодня в спортивном зале имени Героя России Дениса Дементьева в Пскове состоялся запуск новой программы по обучению навыкам самозащиты.