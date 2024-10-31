Общество

34% псковичей не хватает зарплаты на покрытие основных нужд — опрос

34% жителей Псковской области считают, что их зарплата не покрывает основные нужды. Этот показатель вырос на 7% по сравнению с 2021 годом. Об этом Псковской Ленте Новостей по итогу опроса сообщили в пресс-службе поиска работы hh.ru СЗФО.

43% опрошенных едва сводят концы с концами, а лишь 23% удовлетворены своим доходом (на 5% меньше, чем три года назад). Больше всего не хватает зарплаты работникам розничной торговли — 54%.

Основные ежемесячные расходы участников опроса: еда (90%), коммунальные услуги (62%) и связь с интернетом (51%). За три года увеличились траты на одежду (с 43% до 56%) и на детей (с 20% до 35%).

На еду респонденты тратят 50% бюджета, на аренду жилья или ипотеку — 40%. За три года выросли расходы на кредиты, с 13% до 20%. Коммунальные платежи, наоборот, снизились до 15%.

Чаще всего кредиты выплачивают работники розничной торговли (60%), реже — сотрудники сферы безопасности. На аренду жилья меньше всего тратят финансисты (30%) и рабочий персонал (39%), чаще всего — менеджеры (68%). Для ухода за собой больше всего денег выделяют специалисты в области маркетинга (50%) и финансы (49%).

61% респондентов отдают на ипотеку или аренду 25-50% своей зарплаты — это меньше, чем три года назад, когда такая часть составила 50%. 51% опрошенных тратят ту же долю на кредиты — на 6% больше за три года.