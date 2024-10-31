Общество

Псковских школьников приглашают к участию в 27-й историко-краеведческой олимпиаде

27-я городская историко-краеведческая олимпиада школьников 7-11 классов стартовала в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото: Централизованная библиотечная система Пскова

Эту олимпиаду, как всегда, проводит псковская Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва совместно с управлением культуры администрации Пскова, управлением образования администрации Пскова, Псковским государственным университетом, Псковским областным институтом повышения квалификации работников образования, Псковским государственным объединенным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником, Государственным архивом Псковской области и другими организациями.

Девиз 27-й городской псковской школьной историко-краеведческой олимпиады - «Победа – значит, торжествует жизнь!» (И. В. Иванов). Посвящена она в этом учебном году 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Задача олимпиады – побудить школьников к углубленному изучению истории родного края.

Традиционно олимпиада проходит в три этапа. Во время первого этапа (с 1 ноября до 20 декабря) школы сами отбирают по три лучшие работы на темы, представленные оргкомитетом, и до 20 февраля представляют их на конкурс во втором этапе.

Победители второго этапа будут приглашены до 29 марта для участия в третьем, очном этапе, который пройдёт в зале Историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва.

Работы всех этапов оцениваются жюри в баллах. Итоги будут подводиться на каждом этапе. Победители получат: один диплом I степени, два диплома II степени, три диплома III степени и памятные подарки.

Призами и подарками также будут отмечены учащиеся - авторы лучших работ II и III этапов.