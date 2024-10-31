Общество

Комфортный лес

Корытовский лесопарк снова планируют благоустраивать. Администрация Пскова объявила о заказе соответствующего проекта стоимостью от 2,2 млн рублей. В прошлом году городские власти уже заказывали проектно-сметную документацию на благоустройство зоны лесопарка по четной стороне ул. Яна Райниса между Центром лечебной педагогики и Дачным переулком.

О каком участке Корытовского леса на этот раз идет речь, какие зеленые зоны будут облагораживаться в ближайшие годы и как преобразится лесопарк, узнала Псковская Лента Новостей.

Новые участки

В конце прошлого года администрация Пскова, действительно, размещала заказ на разработку проекта благоустройства зоны Корытовского лесопарка площадью 3,5 га с начальной стоимостью больше 4 млн рублей. Согласно информации на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, победителем стала организация, предложившая цену 2,1 млн рублей.

«Проектную документацию на благоустройство лесопарковой зоны между Центром лечебной педагогики и Дачным переулком разрабатывает МКУ «Специализированный заказчик». Проект практически готов. Вторая очередь проектирования заказывается прямо сейчас», - пояснил заместитель главы администрации Пскова Алексей Саенко.

По его словам, новое проектирование касается участков с кадастровыми номерами 60:27:0100109:158 и 60:27:0100109:157, расположенных рядом с площадью, которая была предметом предыдущего муниципального контракта. В итоге будет создан единый проект благоустройства территории Корытовского лесопарка между ЦЛП и Дачным переулком. Две третьих проектной работы уже выполнено - осталась приблизительно одна треть.

«Деление проектирования произошло по той причине, что мы оформляли землю. И первая, и вторая очереди будут выполнены в единой концепции - с учетом универсального дизайна, разработанного главным архитектором Псковской области Евгением Шапкиным по поручению губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова», - пояснил Алексей Саенко.

Природная история

Над эскизом будущего Корытовского лесопарка управление архитектуры и градостроительства правительства Псковской области работало совместно с директором Центра лечебной педагогики Андреем Царевым.

«Целью было сохранить именно природную составляющую этой территории. Корытовский лесопарк - это не какое-то современное городское пространство. Это именно природная история, как для жителей города, так и для воспитанников находящегося здесь Центра лечебной педагогики», - рассказал главный архитектор региона Евгений Шапкин.

В эскизном проекте предусмотрен ряд элементов для детей, в том числе ребят с ограниченными возможностями здоровья: это тактильные дорожки, пеньки, площадка музыкальных инструментов. Помимо этого, планируется создание пешеходных и велодорожек, скамеек, беседок и других зон отдыха для горожан.

Например, по словам Евгения Шапкина, на склоне предполагается сделать общественное пространство в виде амфитеатра со скамейками на зеленой зоне, а внизу - развернуть сцену. В лесу также возможно создание лабиринта и землянки, где будет интересно как детям, так и взрослым.

Обязательна санитарная вырубка деревьев, чтобы «не было непонятных кустов среди соснового леса». «Упор был сделан на природный парк с созданием доступной среды. Ничего сложного не предполагалось. Планировалось облагородить лес и сделать комфортную зону отдыха», - отметил главный архитектор.

Без урбанизации

Надо отметить, что часть Корытовского леса, прилегающая к ЦЛП, уже была облагорожена несколько лет назад в рамках другого проекта. Там появился «инклюзивный парк» с дорожками для прогулок и зонами отдыха. Нынешний проект благоустройства также будет способствовать развитию этой территории.

««Инклюзивный парк» входит в первую часть проекта. Будем его дополнять, а при необходимости реновировать элементы его обустройства», - сказал Алексей Саенко.

Что касается остальной части лесопарка, проектом предусматривается связать между собой систему дорожек для пешеходов (прогулочные тропы, дорожки с различными типами капитальных покрытий) и площадки для отдыха. Также определены места размещения транспортных средств посетителей, места расположение малых архитектурных форм (скамеек, урн). «Предусмотрено устройство наружного освещения с применением элементов энергосберегающих технологий, установка системы видеонаблюдения и элементов навигации - информационных щитов со схемой лесопарка и указателей. Планируется озеленение и водоотведение. Также будет осуществлена ревизия биологического состояния деревьев на участке с выдачей соответствующего заключения», - сообщил заместитель главы города.

По его словам, вырубка деревьев будет производиться только в случае, если они будут признаны аварийными. «Это все-таки лес, и прежде всего мы заботимся о его сохранении. Благоустройство лесных зон должно исходить из того, что это уголок природы. Лес не должен подвергаться урбанизации. Поэтому его лучше сохранить в том виде, в котором он есть, с созданием благоприятных условий для его посещения», - подчеркнул он.

Другая сторона

Работы по облагораживанию территории Корытовского лесопарка начнутся после определения источника финансирования. Если все получится, то через несколько лет зеленая зона на левом берегу Великой не будет уступать по популярности Финскому парку в центре Пскова. Тем более, что сеть пешеходных дорожек лесопарка будет связывать его с созданным в этом году парком-пляжем «Воздух».

К сожалению, пока проекты благоустройства не распространяются на часть Корытовского леса, расположенную по другую сторону ул. Яна Райниса. Хотя и эта часть лесопарка любима многими псковичами. Зимой там катаются на лыжах, летом - приезжают на пробежки или гуляют на свежем воздухе.

Как сообщалось ранее, финансирования на разработку проекта благоустройства для лесного массива между улицей Яна Райниса и кладбищем Орлецы в этом году не предусмотрено. Правда, обустройством этой части парка на общественных началах занимался псковский предприниматель Денис Быченков. В частности, силами частного инвестора была произведена санация деревьев, расчищены дорожки и установлено несколько скамеек.

Пока у городских властей есть только средства на содержание этой части парка. «На текущий момент размещена закупка на содержание Корытовского лесопарка за лыжной базой. Основные мероприятия, которые запланированы в рамках содержания - это уборка мусора, очистка от снега, покос травы, ремонт малых архитектурных форм», - рассказал Алексей Саенко.

Но, по его словам, администрацией «прорабатываются вопросы по изысканию источника финансирования для дополнительного благоустройства указанного лесопарка, в том числе обустройству освещения этой территории». В перспективе эти вопросы могут решиться в ближайшие два года.

Светлана Синцова