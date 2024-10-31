Общество

«Молодая Гвардия Единой России» организовала в Пскове фестиваль в преддверии 4 ноября

В преддверии Дня народного единства, праздника единения и сплочения народов, «Молодая Гвардия Единой России» организовала фестиваль в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

Фото: региональное отделение партии «Единая Россия»

Прошел фестиваль в Доме молодёжи в Пскове, он объединил студентов разных курсов и детей участников СВО. Ребят ждали игры по станциям с мастер-классами, играми и танцами.

На открытии фестиваля к присутствующим обратился председатель Псковской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Гончаренко. Он рассказал ребятам об истории праздника и обсудил, как важно сохранять единство в современном обществе.

Руководитель Псковского регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» Владимир Алексеев также напомнил студентам о важности сохранения единства и поздравил с наступающим праздником. Председатель центра Чеченской культуры «Барт» (Единство) Саид Дукаев привел в пример подвиг Минина и Пожарского и отметил, какую мощь национального единства они продемонстрировали — и этот пример, безусловно, может и должен служить вдохновляющим уроком для нынешних поколений, отметили в отделении.