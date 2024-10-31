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Доброхоты из Пскова убрали палую листву на 1,5 га Тригорского парка

Почти полтора гектара усадебного парка в мемориальной усадьбе «Тригорское» убрали от палой листвы, а также от сбитых ветром со старовозрастных деревьев веток и сучьев доброхоты из Пскова. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственном Пушкинском заповеднике, в состав которого входит усадьба, в это нетрадиционное для доброхотского сезона время, на помощь музейщикам пришли волонтёры из клуба «Историческая среда» социально-культурного центра «Троицкий» при Троицком кафедральном соборе. Школьники в возрасте от 9 до 14 лет со своими руководителями и сочувствующие им взрослые во главе с известным псковским педагогом, экскурсоводом и пушкинским доброхотом Любовью Масленниковой, всего 15 человек, работали на территории вдоль въездного «Дубового ряда», «Аллеи Татьяны» и вблизи «Солнечных часов».

Фото здесь и далее со страницы официального сообщества музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети

Как рассказала курировавшая эту акцию главный хранитель музейных лесов и парков Пушкинского заповедника Галина Пиврик, в числе участников трудового десанта была даже «доброхотская семья»: бабушка, мама и двое её сыновей. «Причём мама — доброхот с солидным стажем, в первый раз она приехала в Пушкинский заповедник в этом качестве 20 лет назад! — конкретизировала хранитель. — Подобные случаи в музее не редки, и они особенно важны, потому что по ним живо прослеживается преемственность поколений, они прививают уважение к нашей русской культуре и уважение к труду музейщиков».

В качестве благодарности Любовь Масленникова провела для своего волонтёрского отряда экскурсию по дому-музею Осиповых и Вульфов — сердечных приятелей и соседей ссыльного Пушкина, а в Научно-культурном центре заповедника специалист по экспозиционной и выставочной деятельности Татьяна Морозова познакомила детей и взрослых с новой экспозицией «Мне жизнь всё как-то коротка…» из фондов Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы».

Напомним, что в этом доброхотском сезоне в Пушкинском заповеднике работали порядка четырёхсот человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Себежа, Набережных Челнов, Перми, посёлка Карсун Ульяновской области и других населённых пунктов России, а также несколько белорусских семей — всего 16 доброхотских отрядов. Одной из особенностей этого сезона стало то, что на добровольческих началах сезонные хозяйственные и даже отдельные исследовательские работы в «Михайловском» выполняли не только школьники и студенты, но и взрослые.

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Другая тенденция, которую в музее отмечают уже не в первый год — постепенное преодоление пресловутой «сезонности»: теперь группы помощников приезжают в «Михайловское» не только в тёплое время года, но и, например, в не очень комфортном для работы на открытых пространствах марте или, как сейчас, в конце октября. Пусть таких отрядов пока немного и они немногочисленные, но их помощь в заповеднике справедливо полагают очень значимой.

Напомним, что у истоков волонтёрского движения в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» стоял ещё его первый послевоенный директор, легендарный музейщик С. С. Гейченко. Именно с его лёгкой руки добровольных помощников «Пушкинского уголка» стали называть старинным словом «доброхоты».