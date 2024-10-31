Общество

«Дом советов»: Александр Братчиков о ситуации с ТКО, кадровой проблеме в здравоохранении и новых тарифах на капремонт. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Дом Советов», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 1 ноября.

Гостем программы стал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков. Разговор был посвящен итогам 38-ой очередной сессии Собрания.

Какова ситуация с вывозом и сортировкой с ТКО в Псковской области после смены регионального оператора? Поможет ли распределение студентов решить кадровую проблему в здравоохранении и насколько обосновано повышение тарифов на капремонт?

Ответы на эти и другие вопросы — в эфире.