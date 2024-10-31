Общество

Всемирный день мужчин празднуют в первую субботу ноября

Господа мужчины! Если женское население считает, что ближайший всплеск повышенного внимания к сильной половине человечества стоит проявлять не ранее, чем в День защитника Отечества, то вы имеете полное право напомнить, что есть и другая достойная дата.

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С лёгкой руки российского политика Михаила Горбачёва в 2000 году с мужской «дискриминацией» было покончено, и мировая общественность стала отмечать Всемирный день мужчин (World Men's Day) ежегодно в первую субботу ноября.

Кстати, данную инициативу бывшего президента СССР поддержали Венский магистрат, отделение ООН в Вене и ряд других международных организаций. С тех пор День мужчин традиционно отмечается во многих странах, хотя и не утвержден официально.

В этот день все внимание направлено исключительно на представителей сильной половины человечества. А в качестве подарков мужчины ждут, прежде всего, женского внимания. Мужчины счастливы, если женщины с искренней радостью готовы его уделить. Ну и, конечно же, можно порадовать своих сильных половинок праздничным ужином, романтическим свиданием или любыми приятными сюрпризами, пишет calend.ru.

В этот день уместно напомнить, что Международный женский день неизменно отмечается 8 марта.

Интересно, что существует еще и Международный мужской день (International Men's Day), отмечаемый ежегодно 19 ноября. Этот День был впервые отмечен 19 ноября 1999 года в Республике Тринидад и Тобаго, а впоследствии нашел поддержку в других странах Карибского бассейна, Австралии, Северной Америки, Азии, Европы и Организации Объединенных Наций. На сегодняшний день этот праздник отмечают в более чем 60 странах мира.