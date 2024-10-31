Россиянам при пополнении ПДС доступен вклад с повышенной доходностью

Участники программы долгосрочных сбережений (ПДС) от СберНПФ могут не только получить до 360 тысяч софинансирования от государства, налоговые льготы и разморозить средства накопительной пенсии, но и открыть вклад «Забота о будущем» с доходностью 25% годовых. Для этого достаточно с 1 ноября пополнить договор долгосрочных сбережений на сумму от 50 тысяч рублей. Если такого договора ещё нет, его можно оформить.
Доходность 25% по вкладу можно получить на 3 месяца, полгода или год. Минимальная сумма для открытия вклада — 50 тысяч рублей. Пополнить ПДС и вклад «Забота о будущем» нужно на одну и ту же сумму. Если человек расторгнет договор долгосрочных сбережений или решит досрочно закрыть вклад, ставку снизят. Открыть вклад можно в отделении Сбера.
Программа долгосрочных сбережений (ПДС) заработала в 2024 году. Чтобы вступить в программу, заключите договор с негосударственным пенсионным фондом. Сделать это можно в отделении Сбера, мобильном приложении СберБанк Онлайн или на сайте СберНПФ.
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