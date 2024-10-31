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Общество

Россиянам при пополнении ПДС доступен вклад с повышенной доходностью

02.11.2024 11:32|ПсковКомментариев: 0

Участники программы долгосрочных сбережений (ПДС) от СберНПФ могут не только получить до 360 тысяч софинансирования от государства, налоговые льготы и разморозить средства накопительной пенсии, но и открыть вклад «Забота о будущем» с доходностью 25% годовых. Для этого достаточно с 1 ноября пополнить договор долгосрочных сбережений на сумму от 50 тысяч рублей. Если такого договора ещё нет, его можно оформить. 

Доходность 25% по вкладу можно получить на 3 месяца, полгода или год. Минимальная сумма для открытия вклада — 50 тысяч рублей. Пополнить ПДС и вклад «Забота о будущем» нужно на одну и ту же сумму. Если человек расторгнет договор долгосрочных сбережений или решит досрочно закрыть вклад, ставку снизят. Открыть вклад можно в отделении Сбера.

«Благодаря программе долгосрочных сбережений (ПДС) россияне могут получить доплату от государства и разморозить средства накопительной пенсии. С ПДС от СберНПФ можно накопить на оплату образования, загородный дом или путешествия в любом возрасте. Чтобы сохранить все заложенные в программу льготы, стоит оформлять не больше трёх таких договоров. А чтобы помочь людям достигать их краткосрочные финансовые цели – накопить, например, на летний отпуск или дорогие покупки, – мы дополнили продуктовую линейку новым решением. Теперь при пополнении ПДС наши клиенты смогут оформить вклад с доходностью 25% годовых», - сказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский. 

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) заработала в 2024 году. Чтобы вступить в программу, заключите договор с негосударственным пенсионным фондом. Сделать это можно в отделении Сбера, мобильном приложении СберБанк Онлайн или на сайте СберНПФ.

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Теги: #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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