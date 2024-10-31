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Общество

В псковском УФСИН начала действовать запись на свидания через «Госуслуги»

02.11.2024 19:00|ПсковКомментариев: 0

Родственники, желающие посетить учреждения УФСИН России по Псковской области с целью проведения свидания с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, теперь могут записаться через портал «Госуслуги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Изображение: УФСИН России по Псковской области

Воспользоваться сервисом записи смогут также лица, имеющие право на оказание юридической помощи, иные лица при наличии обоснованных обстоятельств для проведения свидания.

Чтобы подать заявление на предоставление свидания через «Единый портал государственных и муниципальных услуг», необходимо в поисковой строке портала ввести слова «Запись граждан для посещения лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации». Затем выбрать регион, учреждение, вид свидания, при необходимости подтвердить степень родства или ввести данные посещаемого лица, прикрепить необходимые электронные документы.

Автоматическая регистрация заявления, поступившего в учреждение, осуществляется в день его получения. В течение пяти рабочих дней в личный кабинет портала «Госуслуги» поступит уведомление о подтверждении записи, либо об отказе с указанием причины.

С алгоритмом записи можно ознакомиться тут.

Теги: #Госуслуги #УФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
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