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Виктор Остренко: Каким будет Молодежный парламент, зависит в большей степени от самих ребят

На очередной сессии Псковского областного Собрания депутаты приняли решение о ротации членов Молодёжного парламента. Четыре из них покинули действующий состав и перестали быть помощниками депутатов. Стоит отметить, что замену большинству ушедшим уже нашли. Как происходил отбор? Что мотивирует пойти в Молодежный парламент? Насколько активна сегодняшняя молодежь? На эти вопросы в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей ответил куратор Молодежного парламента, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко.

- Как вы оцениваете то, что ребята приходят, а затем выпадают из этой деятельности? В чем причина? Им не интересно или они выросли и пошли дальше?

- Важно понимать, что Молодежный парламент — это площадка для развития и роста, где ребята получают опыт в общественной и законодательной деятельности. Это динамичное пространство, и вполне естественно, что кто-то со временем переходит на новый уровень — будь то учеба, работа или другие проекты. Но есть в этих ротационных действиях и элемент дисциплинарного характера. В любом случае, это нормальный процесс: молодежная политика как раз и направлена на то, чтобы молодые люди росли и пробовали себя в разных сферах, а уж если взялись за дело, то ответственно к нему относились.

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- Уже частично известно, кто займет места ушедших. Кто предлагает эти кандидатуры? Кто принимает решения о том, кто войдет в Молодежный парламент?

- Кандидатуры для вступления в Молодежный парламент предлагаются как депутатами Псковского областного Собрания депутатов, так и руководящими органами политических партий, представленных в Псковском областном Собрании. Процедура отбора тщательно регламентирована: постановление о внесении изменений в персональный состав Молодежного парламента сначала рассматривается на профильном комитете Собрания, а затем на сессии депутатами.

- По вашим наблюдениям, активна ли сейчас молодежь?

- Молодежь, как и во все времена, разная. Кто-то активен в общественной сфере, а кто-то видит свое будущее, воплощая в жизнь бизнес-идеи, третьи углубляются в учебу и стараются «не распыляться». Но есть, конечно, и те, кто ждет решения своей судьбы, занимая более пассивную позицию. Надо отметить и то, что современный мир молодежной среды слишком быстро меняется. Сейчас ребята стремятся не просто получать знания, но и менять среду вокруг себя. Они участвуют в волонтерских движениях, экологических акциях, проявляют интерес к политике и общественной работе. Особенно радует, что молодежь все больше интересуется локальными проектами, формируя потенциал для развития своего региона.

- Круглые столы и выезды — это инициатива самих ребят, или вы их предлагаете?

- Мне как куратору важно, чтобы ребята, которые к нам приходят, сами проявляли инициативу, брали на себя ответственность и доводили свои идеи до конца. Молодежный парламент – это инструмент, обеспечивающий коммуникацию и предоставляющий возможность для молодежи быть активными участниками общественно-политического процесса. Он дает определенные возможности, но и встречно формирует высокую ответственность с их стороны. Мы готовы со стороны Собрания помогать и поддерживать их предложения, но каким будет Молодежный парламент, зависит в большей степени от самих ребят.

Беседовала Олесия Кривченкова