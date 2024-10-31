Холдинг Т1: Данные ДЗЗ из космоса становятся незаменимыми для решения самых разных задач

Технологии дистанционного зондирования Земли – важный инструмент для мониторинга земной поверхности, который помогает эффективно использовать ресурсы и принимать взвешенные управленческие решения. Об этом рассказал руководитель направления дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Холдинга Т1 Михаил Серый на II Международном Каспийском цифровом форуме.
Эксперт поделился опытом и представил разработки Холдинга Т1 в области применения ДЗЗ для сельского хозяйства, управления лесными ресурсами, мониторинга залоговых и инфраструктурных объектов и контроля экологической ситуации. Использование технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных в таких решениях автоматизирует обработку и интерпретацию геопространственной информации и повышает скорость доставки результатов.
Эксперт отметил, что инструменты на основе данных ДЗЗ, оперативно получаемых со спутников, становятся незаменимыми для решения многих задач в самых различных отраслях. Так, в финансовой сфере спутниковые снимки используются для оценки состояния залоговых и строительных объектов, а также для мониторинга их динамических изменений с целью повышения безопасности и экономической устойчивости проектов. В судоходстве данные ДЗЗ необходимы для оперативного мониторинга ледовой обстановки, что позволяет оптимизировать маршруты движения судов и избежать потенциальных рисков. В сельском хозяйстве – для контроля за состоянием полей и оптимизации работ для повышения урожайности.
II Международный Каспийский цифровой форум прошел в Москве и стал важной площадкой для обсуждения перспектив внедрения цифровых инструментов в странах Каспийского региона и обмена опытом в области использования технологий ДЗЗ. Мероприятие объединило представителей государственных органов, бизнеса и научного сообщества из России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана для обмена опытом в области цифровизации и укрепления международного сотрудничества.