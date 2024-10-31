Общество

В середине ноября ожидается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппа, отметил специалист

Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом ожидается в России примерно в середине ноября, поэтому тем, кто еще не привился от гриппа, лучше сделать это сейчас, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

С начала октября, по данным Роспотребнадзора, в России постепенно снижается число заболевших гриппом и ОРВИ.

«Примерно через 3 недели ожидается подъем заболеваемости, но это плановое значение, о котором судят, насколько будет напряжённый эпидсезон», - сказал Александр Горелов.

Он уточнил, что второй подъем заболеваемости обычно ожидается в феврале после окончания зимних школьных и студенческих каникул, пишет РИА Новости.

По словам Александр Горелова, основная защита от болезни – это вакцинация, поэтому тем, кто еще не сделал прививку, лучше не откладывать это, а записаться к врачу на иммунизацию.

Напомним, дистанционное обучение в школах и учреждениях дополнительного образования в Пскове продлевается ещё на 4 дня: с 5 по 8 ноября.