Общество

Врач перечислила продукты, от которых мужчинам стоит отказаться

Мужчинам нужно сократить потребление продуктов из переработанного мяса, а также отказаться от употребления алкоголя, рассказала врач-диетолог, эндокринолог, преподаватель курса диетологии в Московском институте психоанализа Майра Рау.

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«Стоит минимизировать включение в свой рацион изделий из переработанного мяса: колбас, копчений, бекона и других. Эти продукты при регулярном употреблении повышают риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, некоторых видов рака», - сообщила специалист.

Она добавила, что мужчинам стоит отказаться от употребления алкоголя, так как на сегодняшний день позиция всех медицинских сообществ однозначна - безопасных доз алкоголя не существует, пишет РИА Новости.

«Идея на регулярной основе расслабляться при помощи алкоголя привлекательна, но алкоголь является депрессантом. Это означает, что после его употребления временно вы испытываете улучшение эмоционального состояния, вслед за чем наступает его ухудшение. Кроме того, регулярный прием даже самого дорогого алкоголя формирует зависимость и нарушает работу печени», - пояснила врач.