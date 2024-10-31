Общество

Стали известны врачи с самыми высокими доходами в России

Наибольшие медианные заработные платы среди врачей в коммерческих клиниках в России получают стоматологи хирурги-имплантологи, репродуктологи, косметологи и ортодонты, свидетельствуют данные сервиса SuperJob.

«Полный рабочий день, одна ставка, заработные платы в коммерческих клиниках (в порядке убывания - ред.): стоматолог хирург-имплантолог, врач-репродуктолог, врач-косметолог, стоматолог-ортодонт, врач анестезиолог-реаниматолог», - говорится в таблице с данными.

Согласно исследованию, наибольшие медианные зарплаты среди докторов в семи федеральных округах России получают стоматологи хирурги-имплантологи - 280 тысяч рублей в Москве, 250 тысяч рублей в Санкт-Петербурге, 220 тысяч рублей в Екатеринбурге, по 190 тысяч рублей в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону, 200 тысяч рублей в Новосибирске, а во Владивостоке - 240 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

При этом медианные зарплаты репродуктологов в перечисленных городах варьируются от 165 до 240 тысяч рублей в месяц, а косметологов - в пределах 155-230 тысяч рублей. Доходы ортодонтов составляют от 155 до 220 тысяч рублей, анестезиологов-реаниматологов - 130-190 тысяч рублей, а стоматологов-терапевтов - 120-180 тысяч рублей.

В топ по наибольшей медианной заработной плате среди медиков также входят онколог и врач общей практики с зарплатой по 115 тысяч рублей в Ростове-на-Дону и 170 тысяч рублей в Москве.