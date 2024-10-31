Общество

Комплекты постельного белья для гостиницы изготовят в исправительной колонии № 4 в Середке

Комплекты постельного белья для гостиницы изготовят в исправительной колонии № 4 в псковском поселке Середка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: УФСИН России по Псковской области

Для реализации указанной задачи между ИК-4 УФСИН России по Псковской области и муниципальным бюджетным учреждением «Стадион «Машиностроитель» запланировано заключение государственного контракта. Стороны уже достигли договоренностей по расцветке и виду ткани, в ближайшее время в исправительном учреждении приступят к изготовлению продукции.

На рабочей встрече начальник отдела маркетинга ИК-4 Роман Орлов и директор «Машиностроителя» Ольга Черкасова обговорили все детали заказа стоимостью более 260 тысяч рублей. Он будет выполнен для гостиницы при стадионе в количестве 150 комплектов, в каждый из которых войдет простынь, пододеяльник и наволочка. Планируется, что к концу этого года постельное белье будет передано заказчику.

Отметим, сотрудничество сторон продолжается уже несколько лет. Аналогичный заказ для детского лагеря был выполнен колонией два года назад. Качество изделий, сроки поставки и стоимость услуг полностью устроили покупателя. Такие показатели достигаются благодаря современному оборудованию и умелым рукам мастеров. Они проходят обучение специальности, что в дальнейшем позволяет им трудиться и погашать имеющиеся исковые задолженности, а также обрести полезную профессию для успешной социализации в обществе.