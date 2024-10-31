Общество

Врач назвала тех, кому противопоказана физиотерапия

Пациентам с онкологическими заболеваниями или высокой температурой нельзя проводить физиотерапию, рассказал врач-физиотерапевт, хирург Евгений Лихачев.

«Физиотерапия противопоказана людям с лихорадкой — температурой тела выше 37 градусов, в тяжелом общем состоянии, при заболеваниях в стадии декомпенсации, системных заболеваниях крови, онкологических заболеваниях», — отметил он.

Евгений Лихачев добавил, что врач-физиотерапевт подбирает тактику и методы лечения индивидуально, основываясь на клинических рекомендациях, общем состоянии пациента, а также на собственном опыте и опыте коллег, пишет РИА Новости.