Общество

52% псковичей поддержали пожизненный запрет на продажу никотиносодержащей продукции родившимся после 2009 года - опрос

Большинство псковичей поддерживают инициативу Минздрава о пожизненном запрете продажи никотиносодержащей продукции тем, кому сейчас до 15 лет включительно. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

В Минздраве России предложили ужесточить торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией и запретить ее продажу всем, кто родился после 31 декабря 2009 года. 52% горожан поддерживают инициативу. Женщины чаще мужчин высказываются за предложение Минздрава (57% против 47% соответственно). Горожане в возрасте от 35 до 45 лет поддерживают запрет активнее, чем те, кто старше и моложе (59%). 6 из 10 никогда не куривших людей также высказываются за введение пожизненного ограничения на продажу сигарет лицам моложе 2009 года рождения.

15% против законопроекта. «Любой запрет порождает чёрный рынок»; «Во взрослом возрасте люди имеют право самостоятельно решать, курить им или нет», — комментируют они. Ожидаемо, что чаще против жесткой меры высказываются курильщики (28%).

Стоит отметить, что 26% среди тех, кто курит на данный момент, планируют отказаться от вредной привычки в следующем году.