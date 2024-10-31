Общество

Праздничный концерт в День народного единства проходит на Волшебной горе в Пскове

В парке аттракционов «Волшебная гора» началась концертно-развлекательная программа «Мы вместе. Мы едины» в честь Дня народного единства 4 ноября. Об этом сообщил корреспондент Псковской Ленте Новостей.

В этот день на сцене парка псковичей ожидают интерактивы и выступления творческих коллективов, а также флешмоб с флажками России.

Мероприятие продлится до 16:00 в парке аттракционов «Волшебная гора», адрес: город Псков, Завеличенская набережная, дом 2.

Интерактивы и выступления творческих коллективов ждут псковичей в парке аттракционов «Волшебная гора» на праздничном мероприятии в честь Дня народного единства.