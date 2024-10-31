Общество

Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем народного единства

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем народного единства.

«Уважаемые жители Псковской области! Поздравляю вас с Днем народного единства! Это день памяти о победе Народного ополчения, которое 400 лет назад объединило жителей Русского государства в борьбе против иноземных захватчиков», - сказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что в самый тяжелый час, когда решалась судьба России, культуры и будущего наших предков, все народы вместе встали на защиту Родины.

«Национальное согласие, чувство патриотизма и духовная мощь жителей России — подлинный источник нашей общей силы, основа нравственных ценностей и культуры.Поэтому наша общая цель — сберечь историческое наследие и преодолеть вызовы современности, чтобы обеспечить достойное будущее для последующих поколений.В этот праздничный день желаю вам благополучия, счастья и успехов в делах на благо нашего Отечества!» - добавил губернатор.