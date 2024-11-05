Общество

Число вакансий фармацевтов-провизоров выросло на 36% в Псковской области

В России число вакансий фармацевтов-провизоров выросло на 11%, а в Псковской области – на 36%. Аналитики hh.ru выяснили, как изменилась потребность в специалистах в области изготовления, исследования и продажи лекарств, а также где им готовы предлагать наибольшие зарплаты.

За 10 месяцев 2024 года в России было открыто 31,4 тыс. вакансий для фармацевтов-провизоров, что на 11% больше, чем в том же периоде прошлого года. В Псковской области спрос даже более выраженный: потребность в аптекарях за год увеличилась на 36%.

В региональном разрезе наибольшее число вакансий для фармацевтов сосредоточено в Москве – почти 5 тыс., или 16% от общего числа. Каждая десятая вакансия опубликована в Московской области (3,1 тыс., 10%), по 6% приходится на Краснодарский край и Санкт-Петербург (2 тыс. и 1,7 тыс. соответственно).

Средняя предлагаемая зарплата фармацевтов в целом по России составила 60 100 руб., увеличившись год к году на 8%. В Псковской области зарплата фармацевтов доросла до 67,5 тыс. рублей, что на 13% больше, чем в 2023. А вот самыми быстрыми темпами предлагаемые заработки у этих медицинских специалистов росли в Республике Хакасия (+30%, 52 000 руб.), Красноярском крае (+27%, 63 400 руб.) и Республике Северная Осетия-Алания (+23%, 40 000 руб.)