Общество

Псковичи оценивают сложность поиска работы в среднем на 6,5 балла из 10 — опрос

Сложности трудоустройства среднестатистический пскович оценил на 6,5 балла из 10. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Судя по средним оценкам, проще всего искать работу в возрасте от 30 до 32 лет включительно (средняя оценка — 4,8 балла), сложнее всего — после 60 лет (7,4 балла).

Впрочем, есть гендерные отличия. Так, мужчины с наименьшими трудностями, по их личным оценкам, сталкиваются в возрасте 27—29 лет (4,1 балла), а женщины — в 33—35 лет (4,2 балла). Самая высокая средняя оценка — у мужчин старше 60 лет (7,8 балла), у женщин — в 54—56 лет (7,3 балла).