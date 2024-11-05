Общество

За неделю росгвардейцы изъяли 16 единиц оружия в Псковской области

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 54 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан с 28 октября по 3 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Росгвардейцы выявили 12 административных правонарушений, изъяли 16 единиц оружия и 77 боеприпасов.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает, что порядок хранения, использования, ношения и транспортирования гражданского оружия определяется федеральным законом «Об оружии». Оружие должно храниться в запирающихся на замок металлическом шкафу или сейфе, которые обеспечивают безопасность хранения оружия и его сохранность, а также исключают доступ к нему посторонних лиц.

Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечет как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право его хранения и ношения.