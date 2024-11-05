Общество

Когда снежный покров сформируется в Псковской области, ответили в гидрометцентре

Зимняя погода в Псковской области пока не наблюдается. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Пока зимы не видно», - сказала Тала Нещадимова.

Синоптики ожидают, что после 14−15 ноября в Пскове начнутся осадки в виде снега и мокрого снега с дождем. Дневные и ночные температуры будут близки к нулю.

Однако, по словам Талы Нещадимовой, говорить о формировании снежного покрова в эти дни оснований нет. Вероятнее всего, это произойдет ближе к концу ноября.